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Dergide Bu Ay
MODA
Defile
Güzellik
HABER
TREND
MAKYAJ
METROPOL
HABER
12 yıldır başarıdan başarıya koştuğu Givenchy’den ayrılan Riccardo Tisci'nin yeni hamlesi Versace mi?
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
02 Şubat 2017
VOGUE ORIGINAL
Oyuncu Büşra Develi giydiklerinin ruhuna bürünüyor. Farklı siluetlerin farklı kadınlarının flört etme şekillerini Büşra ile mercek altına alıyoruz.
03 Şubat 2017
MODA
12 yıldır her ayrıntısı ince ince düşünülmüş gösterişli ve çarpıcı tasarımlarla markaya yeni bir vizyon getiren Tisci’yi hafızalara kazınan Givenchy tasarımlarıyla uğurluyoruz.
DERLEYEN:
ZEYNEP SEREN İLKAN
Prens William ve Harry’den, anneleri Prenses Diana’nın 20. ölüm yıldönümü için anlamlı heykel.
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
ÜNLÜ STİLİ
Kusursuz bir çift olmanın en önemli kurallarından biri: çifte stil, çifte cool'luk
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
Vogue Türkiye, görkemli yeni sezonu çok renkli ve gerçeküstü hikayelerle açıyor.
TREND
Derin yırtmaçlar, katlı modeller, renkli gelinlikler! 2017'nin öne çıkan gelinlik trendlerini bir kenara yazın. Bakarsınız lazım olur.
DERLEYEN:
ZEYNEP SEREN İLKAN
01 Şubat 2017
BAKIM
Ruhunu dinlendiren yogadan su sporlarına, süpermodel Gisele'in Instagram'a yansıyan spor tutkusu cuma motivasyonunuz olsun.
DERLEYEN:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Mango, Statement Sleeves, Frocking Pink ve Techno Safari koleksiyonlarıyla tüm kadınları feminenlik dalgası ile saracak.
BUGÜN NE GİYDİM
Yemek ve modayı mutfağında buluşturan eski model yeni şef Charlotte Collard, her güne ilham veren bir tarifiyle Bugün Ne Yedim'de.
PARTİ
Screen Actors Guild Awards dün gece The Shrine Auditorium'da gerçekleşen bir törenle 23. kez sahiplerini buldu.
30 Ocak 2017
Swarovski 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonunun ilhamını rahat, zahmetsiz ve modern bir yaklaşım için, Paris ve Los Angeles’ın kentli mekanlarından aldı.
Amerika'nın yeni First Lady'si Melania Trump'ı ne kadar iyi tanıyorsunuz?
SUZY MENKES
Dolce&Gabbana'nın süper zenginlere hitap ettiği yüksek moda koleksiyonu, ilhamını Verdi operalarından alıyor.
Moda
Aslı Enver, kendini iyi ifade ediyor. Hangi dilde, hangi şekilde olursa olsun.
Sağlıklı bir uyku için yatmadan önce yapılacak ritüeller, az uyumanın zaraları, iyi bir yatağın özelliklerini keşfedin.
YAZI:
SİNEM DÖNMEZ
29 Ocak 2017
SAÇ
Dawson’s Creek şovuyla büyük çıkışını yakalayan 36 yaşındaki aktris Michelle Williams’ın kısa saç stilleriyle sadık güzellik ilişkisini mercek altına aldık
26/01 - 02/02 haftasının en çok dikkat çeken moda Instagramları bir arada.
Stil sahibi olmanın ana maddeleri, karakterli bir duruş ve rafine bir zevkin incelikleri için Gigi Hadid'i takip edin.
METROPOL
Buz sarayları, ateş çemberleri ve Ren geyiği yarışlarıyla dolu, sizlere kışın soğuğunu unutturacak en iyi 9 festivali sıraladık.
YAZI:
CNTRAVELLER TÜRKİYE
28 Ocak 2017
Bu yıl 89'uncusu gerçekleşecek Akademi Ödülleri'nin adayları bugün açıklandı.
24 Ocak 2017
Chanel ile birlikteliğinin 35. yılında Karl Lagerfeld'in, Chanel İlkbahar/Yaz 2017 Couture şovu için yarattığı harikalar diyarını mercek altına aldık.
EDİTÖR:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
25 Ocak 2017
SOKAK STİLİ
Şu sıralar Paris'te gerçekleşen 2017 İlkbahar/Yaz Couture Haftası'ndan sokaklara yansıyan en ilham verici sokak stilleri bir arada.
Trend
Yeni sezonda tasarımcıların odak noktasında duran farklı desen ve uzunluktaki elbiseler, içlerine giyilen boğazlı ve uzun kollu üstlerle modern bir görünüme kavuşuyor.
Paris Couture Haftası'ndalar ama tasarımları couture değil, sezon İlkbahar/Yaz 2017 sezonu ama onlar Sonbahar/Kış 2017'yi tanıtıyor.
Maria Grazia Chiuri'nin, Dior için hazırladığı masalsı ve fantastik ilk couture koleksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler.
DEFİLE
Orta Doğu'nın parizyeni Elie Saab, 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonu sundu.
New York’ta Viktorya Dönemine ait binadaki dairesini yenilemek isteyen Jessica Chastain, projeyi tasarımcı Jesse Carrier ve Mara Miller’e teslim etti.
YAZI:
DEREK BLASBERG
FOTOĞRAF:
DOUGLAS FRİEDMAN
18 Ocak 2017
Lady Gaga, Tiffany & Co.'nun yeni kampanyasında modern Audrey Hepburn olarak karşımızda.
İkonik parçalar yaratma gücünün sınırlarını her sezon biraz daha zorlayan Alessandro Michele, bu sefer de basit bir tişörtü yıldızlaştırmakta kararlı.
EDİTÖR:
İNAN KIRDEMİR
31 Ocak 2017
GÜZELLİK
Instagram moodboard'umuzda bu hafta karşımıza, zamansız güzelliğiyle hatırlanan, gerçek bir Hollywood ikonu Brigitte Bardot çıkıyor.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Viktor & Rolf 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonunu sundu.
Vera Wang 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonunu sundu.
TREND
Yeni sezonda tasarımcıların odak noktasında duran farklı desen ve uzunluktaki elbiseler, içlerine giyilen boğazlı ve uzun kollu üstlerle modern bir görünüme kavuşuyor. Minimal formdaki takılar bu desen karmaşasında yapılacak en iyi seçim.
MODA
Büyük sezon açılışıyla renge davet!
Önümüzdeki dönemde İstanbullu Gelin adlı bir dizi ve öteki taraf adlı bir sinema filmiyle huzura gelecek olan Aslı Enver, kendini iyi ifade ediyor. Hangi dilde, hangi şekilde olursa olsun.
FOTOĞRAF:
EKİN ÖZBİÇER
MODA EDİTÖRÜ:
ECE ÖĞÜTOĞULLARI
HABER
Gigi ve Bella Hadid, Donald Trump'ın göçmen kararına tepki vermek için New York'ta düzenlenen protestoda ön saftaydı.
DEFİLE
Carolina Herrera 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonunu sundu.
Dünyaca ünlü gelinlik tasarımcısı Galia Lahav ile koleksiyon yaratma sürecinden ve gelinlik trendlerinden konuştuk.
RÖPORTAJ:
BUKET GÜLER
VOGUE ORIGINAL
Moda dünyasının yükselen yüzlerinden Ruth Bell, pespembe bir stüdyoda Vogue Türkiye için dans maharetlerini sergiliyor.
GÜZELLİK
Emily Blunt'ın ton-sur-ton güzelliğinden, Sophie Turner'ın seksapalite dozu yüksek siluetine, dün gece gerçekleşen SAG Awards'ın güzellik sırları.
DERLEYEN:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Dün gece gerçekleşen SAG Awards, bu yıl Donald Trump karşıtı siyasal söylemlerle her zamankinden daha farklıydı.
METROPOL
Yemek ve modayı mutfağında buluşturan eski model yeni şef Charlotte Collard, her güne ilham veren bir tarifiyle, Şubat’ın ilk haftası Bugün Ne Yedim’e konuk oluyor.
Kylie Cosmetics'in başında olan Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner'e, imaj hırsızlığı nedeniyle makyaj artisti Vlada Haggerty tarafından dava mı açıldı?
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Bir hafta içinde iki zıt güzellik karakterine de girmeyi başaran Emily Ratajkowski’nin sürprizlerle dolu geçen haftasını yakın takibe aldık.
Gerçeküstü siluetlerin kendine sağlam bir yer edindiği yeni sezonda, hayatı yeniden anlamdırabilmek için realizme sırtını dönen Bauhaus performans sanatını hatırlıyoruz.
FOTOĞRAF:
MİGUEL REVERİEGO
MODA EDİTÖRÜ:
KONCA AYKAN
ÜNLÜ STİLİ
Seyahat ederken hem konforlu, hem stil sahibi görünmek istiyorsanız Amal ve George Clooney'yi yakın takibe alın.
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
Anthony Vaccarello'nun yarattığı yeni Saint Laurent erkeğiyle tanışmaya hazır mısınız? Bu randevuya geç kalmayın!
Şimdi tasarımı yeniden yorumlama zamanı!
William Van Meter, Lily-Rose ile Chanel’in içinde büyümesini, Instagram’ı nasıl kullandığını ve ailesine karşı gelmek için neden hiçbir nedeni olmadığını konuştu.
YAZI:
WİLLİAM VAN METER
FOTOĞRAF:
BRUCE WEBER
MODA EDİTÖRÜ:
JOE MCKENNA
23/01 - 30/01 haftasının en çok dikkat çeken güzellik Instagramları bir arada.
TOY İSTANBUL, her akşam farklı bir oyunla izleyicileri buluşturmaya devam ediyor.
Chanel, Balmain, Lanvin ve daha birçok büyük moda evinin defile arkasında gördüğümüz makyaj duayeni Tom Pecheux, YSL Beauty'nin global güzellik direktörü oldu.