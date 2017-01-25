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Defile
Güzellik
Metropol
Dergide Bu Ay
PARTİ
DEFİLE
TREND
Chanel ile birlikteliğinin 35. yılında Karl Lagerfeld'in, Chanel İlkbahar/Yaz 2017 Couture şovu için yarattığı harikalar diyarını mercek altına aldık.
EDİTÖR:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
25 Ocak 2017
HABER
H&M'in, şimdi gör ve hemen al diyerek Paris Moda Haftası'nda tanıtıp satışa sunmaya hazırlandığı H&M Studio İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonuna ön bakış.
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
26 Ocak 2017
GÜZELLİK
Fransız parfüm evi Guerlain'in, kadın hareketini anlamlandıran yeni parfümünün yüzü, 41 yaşındaki aktris/yönetmen Angeline Jolie seçildi.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Bugün Kate Moss’u referans olarak gösterdiğimiz bohemlik, aslında 70’lerin özgür ruhunu ikonik stiliyle bütünleştiren Jane Birkin ile başladı.
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
Doğal bıraktığı kol altı kılları ve her daim aktivist yönüyle dikkat çeken Hollywood'un yükselen stil yıldızı ve kural bozan güzeli Lola Kirke'ü keşfedin.
DERLEYEN:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
İlham veren yaşam alanları, dekorasyon fikirleri, ünlülerin evleri ve dahası...
Maria Grazia Chiuri'nin, Dior için hazırladığı masalsı ve fantastik ilk couture koleksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler.
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
24 Ocak 2017
DEFİLE
Ulyana Sergeenko İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Jean Paul Gaultier İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Alexandre Vauthier İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Orta Doğu'nın parizyeni Elie Saab, 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonu sundu.
Zuhair Murad İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Maison Margiela İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında gerçekleşti.
Viktor & Rolf İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında gerçekleşti.
Moda
Sezonun en dikkat çeken fırfırlı kristal işlemeli, pullu ve brokar kumaşlı parçaları kış güneşinde, evin en sevdiğimiz köşelerinde parlıyor.
METROPOL
New York’ta Viktorya Dönemine ait binadaki dairesini yenilemek isteyen Jessica Chastain, projeyi tasarımcı Jesse Carrier ve Mara Miller’e teslim etti.
YAZI:
DEREK BLASBERG
FOTOĞRAF:
DOUGLAS FRİEDMAN
18 Ocak 2017
PARTİ
Nicole Kidman'dan Anne Hathaway'e Armani Privé İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesinin ön sırasını dolduran renkli simalar bir arada.
MODA
Dilan Bozdağ'ın kurduğu İstanbul merkezli çanta markası Rara Atelier, ilhamını sade çizgilerden alıyor.
EDİTÖR:
BUĞU MELİS ÇAĞLAYAN
Vogue dünyasının en önemli kadınlarından, Alexandra Shulman 25 yıldır başında olduğu İngiliz Vogue’una veda edeceğini resmi bir açıklamayla duyurdu.
Pantone'nin yılın rengi seçtiği yeşili, dekorasyonunuza adapte etmenin kısa yollarıyla tanışın.
EDİTÖR:
YONCA KARATOPRAK
14 Ocak 2017
Beklenmedik siluetlere eşlik eden renkli çoraplar, çocuk kategorisinden kadın reyonuna transfer olan kırmızı külotlu çoraplar ve gözünü yükseye diken çorap çizmeler!
EDİTÖR:
ZEYNEP SEREN İLKAN
12 Ocak 2017
Emma Stone'dan Nicole Kidman'a Golden Globes 2017'nin kırmızı halıyı fetheden isimleri.
DERLEYEN:
ZEYNEP SEREN İLKAN
09 Ocak 2017
Vetements 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonu, Paris Couture Moda Haftası kapsamında sunuldu.
Lily-Rose Depp, The Hamptons’ta muhteşem bir moda masalının içinde yaşıyor.
Armani Privé İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Paris Couture Haftası'ndalar ama tasarımları couture değil, sezon İlkbahar/Yaz 2017 sezonu ama onlar Sonbahar/Kış 2017'yi tanıtıyor.
SOKAK STİLİ
Şu sıralar Paris'te gerçekleşen 2017 İlkbahar/Yaz Couture Haftası'ndan sokaklara yansıyan en ilham verici sokak stilleri bir arada.
Dior balosunda Kendall Jenner ve Bella Hadid, transparan seçimleriyle seksapalite dozu yüksek tezat bir stil ve güzellik tavrı sergiledi.
Karşımızda herkese konuşmaya çalışan umut dolu bir sezon var.
YAZI:
CAN REMZİ ERGEN
ÜNLÜ STİLİ
Paris sokaklarında maskülen rüzgarlar estiren Victoria Beckham, kendi stilinden asla şaşmıyor.
Bu yıl 89'uncusu gerçekleşecek Akademi Ödülleri'nin adayları bugün açıklandı.
Chanel İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris'te gerçekleşti.
Oscar de la Renta, 2017-18 Sonbahar/Kış sezonu için hazırladığı gelinlik koleksiyonunu sundu.
PARTİ
Olivia Palermo'dan Ulyana Sergeenko'ya Giambattista Valli İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesinin ön sırasını dolduran renkli simalar bir arada.
DEFİLE
Giambattista Valli İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
BAKIM
Cilt bakımının zorlaştığı kış günlerinde, kusursuz bir cildin formülü olan 7 bakım ürününü keşfedin.
Christian Dior İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu. Gelecek sezona yön veren tasarımcılar, koleksiyonlar, podyum arkası detayları ve daha fazlası için takipte kalın.
Francesco Scognamiglio İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Diane Kruger'dan Kirsten Dunst'a Christian Dior İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesinin ön sırasını dolduran renkli simalar bir arada.
Christian Dior İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
GÜZELLİK
Dün Musée Rodin'da gerçekleşen Dior İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesinde, şovun masalsı büyüsü kadar ön sırasının ikonik yıldızları Kirsten Dunst ve Diane Kruger'ın romantik dalgaları dikkat çekti.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Les Benjamins Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyonu, Paris Erkek Moda Haftası resmi takvimi kapsamında Pagoda Paris’te göz alıcı bir sunum ile tanıtıldı.
HABER
Raf Simons ile yeni bir döneme giren Calvin Klein'ın değişmeye başlayan DNA'sına ilk bakış.
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
TREND
Amerika Birleşik Devletleri'nin First Lady'si, eski model Melania Trump'ın dünden bugüne davet ve kırmızı halıdaki seçimlerine yakından baktık.
Iris Van Herpen İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
23 Ocak 2017
Schiaparelli İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Bugün 32. yaşını kutlayan Hollandalı süpermodel Doutzen Kroes, sahip olduğu mutlu aile tablosuyla moda sahnesine ilham veriyor.
DERLEYEN:
BUĞU MELİS ÇAĞLAYAN
Tanya Taylor ve Charlotte Olympia podyumlarından güzellik dünyasına, degrade ve nostaljik metalik tırnaklar.
YAZI:
VALERİE DAYAN
Eğer parfümler içki olsaydı, şu anda servis edilenler sek olurdu muhakkak. Sarhoş edici, yalınkat şölenlerden kendinize uygun olanı seçin.
YAZI:
LIANA SCHAFFNER
FOTOĞRAF:
DAMIEN ROPERO
ÜNLÜ STİLİ
New York sokaklarında en cool stil tavrıyla dolaşmayı Victoria's Secret modeli Cindy Bruna'dan öğrenin.
Kenzo Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyonu Paris'te sunuldu. Gelecek sezona yön veren tasarımcılar, koleksiyonlar, podyum arkası detayları ve daha fazlası için takipte kalın.
Sıradışı güzelliği ve çabasız cool, eklektik stiliyle yükselişe geçen rockstar/model Staz Lindes'i keşfedin!
22 Ocak 2017
Donald Trump'ın zafer sevincini gölgede bırakan Women's March, bir Anti-Trump hareketinden çok daha fazlasıydı.