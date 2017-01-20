© 2015 Doğuş Yayın GrubuTüm Hakları Saklıdır
Güzellik
Metropol
Dergide Bu Ay
ÜNLÜ STİLİ
TREND
GÜZELLİK
TREND
Kapıdan çıkar çıkmaz eve geri koşmak istediğimiz şu günlerde aranan sıcaklık tanıdık parçalarda.
EDİTÖR:
ZEYNEP SEREN İLKAN
20 Ocak 2017
HABER
Donald Trump'ın yemin töreninde Ralph Lauren imzalı bebek mavisi bir elbiseyle karşımıza çıkan Melania Trump'ın vermek istediği mesaj ne?
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
21 Ocak 2017
Geçtiğimiz Aralık'ta hayata gözlerini yuman Vogue Italia'nın ikonik genel yayın yönetmeni Franca Sozzani'nin yerine geçecek isim Emanuele Farneti.
BAKIM
Dilara Koçak, saat başı sizi oturduğunuz yerden kaldıracak yeni bir araştırmayı yazdı.
YAZI:
DİLARA KOÇAK
METROPOL
Condé Nast Traveler okuyucuları alışveriş yapmak için en iyi şehirleri seçti.
YAZI:
CNTRAVELLER TÜRKİYE
Moda
Renkli, hayat dolu ve genç evimize hoş geldiniz.
New York’ta Viktorya Dönemine ait binadaki dairesini yenilemek isteyen Jessica Chastain, projeyi tasarımcı Jesse Carrier ve Mara Miller’e teslim etti.
YAZI:
DEREK BLASBERG
FOTOĞRAF:
DOUGLAS FRİEDMAN
18 Ocak 2017
GÜZELLİK
Jude Law ve Sadie Foster olağanüstü genlerini taşıyan 16 yaşındaki kızları Iris Law, Burberry'nin global güzellik elçisi olarak moda dünyasına cüretkar bir giriş yaptı.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
PARTİ
Popüler kültürün barometresi haline gelen People’s Choice Awards 2017’nin dikkat çeken kırmızı halı görünümleri bir arada.
Paris Erkek Moda Haftası’nda Sonbahar/Kış 2017 koleksiyonunu sunan Louis Vuitton’un en büyük sürprizi New Yorklu streetwear markası Supreme ile hazırladığı kapsül koleksiyon oldu.
Pantone'nin yılın rengi seçtiği yeşili, dekorasyonunuza adapte etmenin kısa yollarıyla tanışın.
EDİTÖR:
YONCA KARATOPRAK
14 Ocak 2017
İyi giyinmek, daha da ötesi hayat boyu iyi giyinmek zor zanaat.Bir dönem Leydi Diana’nın stil danışmanlığını yapmış eski Vogue editörü Anna Harvey’le yeni kitabı Timeless Style hakkında konuştuk.
YAZI:
NESLİHAN DENİZER
Jimmy Choo Bridal Koleksiyonu, 2017’nin zarif gelinleri için, zamansız ve klasik zarafetle desteklenmiş alternatifler sunuyor.
ÜNLÜ STİLİ
Jenerasyonunun en etkili stil ikonlarından Kendall Jenner, leopar tutkusuyla yakın markajımızda.
DERLEYEN:
ZEYNEP SEREN İLKAN
19 Ocak 2017
Sezonun en dikkat çeken fırfırlı kristal işlemeli, pullu ve brokar kumaşlı parçaları kış güneşinde, evin en sevdiğimiz köşelerinde parlıyor.
Beklenmedik siluetlere eşlik eden renkli çoraplar, çocuk kategorisinden kadın reyonuna transfer olan kırmızı külotlu çoraplar ve gözünü yükseye diken çorap çizmeler!
12 Ocak 2017
MODA
12/01 - 19/01 haftasının en çok dikkat çeken moda Instagramları bir arada.
SAÇ
Sezonun büyüklük sınırını zorlayan küpeleri, saç tasarımlarıyla yeni bir diyalog başlatıyor.
EDİTÖR:
VALERİE DAYAN
Michael Kors İlkbahar/Yaz 2017 kampanyası enerjisini güçlü bir romantizmden alıyor.
Günlük dekorasyon ilhamınız için, stil sahibi şehir evlerinden stil önerileri paylaşan Instagram hesaplarını bir araya getirdik.
DERLEYEN:
YONCA KARATOPRAK
06 Ocak 2017
Emma Stone'dan Nicole Kidman'a Golden Globes 2017'nin kırmızı halıyı fetheden isimleri.
09 Ocak 2017
Taze ve mevsimine göre yemekler sunan Kitchenette’in menüsü, Türkiye’nin yaratıcı şeflerinden Hazer Amani’nin hazırladığı inovatif ve taze lezzetler ile yenilendi.
Sunduğu servis ve ürünlerle kadınlara ilham vermeye devam eden Nike, yeni koleksiyonunun tanıtımı için farklı meslek dallarından sportif ve güçlü kadınları buluşturdu.
Lily-Rose Depp, The Hamptons’ta muhteşem bir moda masalının içinde yaşıyor.
Amerikalı süpermodel Arizona Muse, ünlü İtalyan ayakkabı markası Aquazzura'nın marka elçisi oldu.
Tasarımcı ve seramik sanatçısı Jonathan Adler’in retro formlardaki ışıltıları, canlı renklerle buluşturduğu Art-Deco tutkusu, yeni lüksün dekorasyondaki öncüsü.
DERLEYEN:
YONCA KARATOPRAK
Sezonunun güzellik tezatlarıyla dolu, orijinal ve dinamik saç trendlerini keşfedin.
EDİTÖR:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Soğuk havalarda yükselişe geçen ev özlemini, ilhamını dekorasyondan alan parçalarla bastırın.
DERLEYEN:
BERİL TÜRKMEN
100 bin dolarlık bir kolyenin gerçek aşkı temsil edip etmediği tartışılabilir ama Drake ve Jennifer Lopez'in arasındaki durumun ciddi olduğu ortada.
6 yıl aradan sonra piyasaya çıkan "Biraz Pop Biraz Sezen" albümü, kusursuz bir duygu dönüştürme ve arıtma tesisi işlevi görüyor.
Gürültüyle dolu yaşamlarımızda sessizliğe yer açma zamanı geldi.
YAZI:
SEDA YILMAZ
Bu kadar güçlü kontrastı bir arada kullanıp, kaos yerine uyuma ulaşmak sihir değilse ne?
EDİTÖR:
BUĞU MELİS ÇAĞLAYAN
17 Ocak 2017
05/01 - 16/01 haftasının en popüler partileri ve stil sahibi isimleri bir arada.
TREND
Renkli bir dünyaya, renkli giyinmenin en risksiz yoluyla adım atın: Ton sür ton.
METROPOL
Tarkan eğitimde fırsat eşitliği için, maddi durumu yetersiz çocukları geleceğe hazırlayan Darüşşafaka yararına söylüyor.
TOPLİST
Instagram'da en güçlü, en etkili ve en yaratıcı hikayeyi anlatan markalar hangileri?
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
HABER
Alman yönetmen Julian Rosefeldt imzalı Manifesto filminde Cate Blanchett'ın 13 farklı yüzüyle tanışın.
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
16 Ocak 2017
Sezonun dikkat çeken fırfırlı, kristal işlemeli, pullu ve brokar parçaları kış güneşinde parlıyor.
FOTOĞRAF:
JENS INGVARSSON
MODA EDİTÖRÜ:
MARİNA INGVARSSON
ÜNLÜ STİLİ
Trajik bir kazayla genç yaşta hayata veda eden doksanların R&B ikonu Aaliyah'ın doğum günü şerefine bugün bile sokaklara ilham vermeyi sürdüren stiline yakından baktık.
DERLEYEN:
BUĞU MELİS ÇAĞLAYAN
SOKAK STİLİ
Bir kez daha güçlü siluetlerle konforlu kombinlerin ezeli mücadelesine sahne olan 2017 Sonbahar Milano Erkek Moda Haftası’nın ilham veren sokak stillerini keşfedin.
DERLEYEN:
ZEYNEP SEREN İLKAN
FKA twigs, Nike’In yeni kampanya filmi için hem yönetmen koltuğuna oturdu, hem de eşsiz sesi ve dansıyla kameranın yıldızı oldu.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
DEFİLE
Alberta Ferretti İlkbahar/Yaz 2017 Couture defilesi Milano'da gerçekleşti. Gelecek sezona yön veren tasarımcılar, koleksiyonlar, podyum arkası detayları ve daha fazlası için takipte kalın.
Alberta Ferretti Pre-Fall 2017 koleksiyonu Milano'da sunuldu.
Gecenin cool yüzü Bella Hadid, kusursuz bir stil yerine karakterli bir stilin önemine dikkat çekiyor.
Saint Laurent'den sonra ne yapacağını uzun süredir merak ettiğimiz Hedi Slimane'nin yeni kreatif görevi: fotoğraf sanatçılığı.
15 Ocak 2017
Deri Tanıtım Grubu ve İstanbul Moda Akademisi, geleceğin ayakkabı tasarımcılarını sektöre kazandırmak için güçlerini birleştirdi.
YAZI:
BUĞU MELİS ÇAĞLAYAN
GÜZELLİK
Doğal saç rengine dönen güzellik kraliçesi Kylie Jenner, 2017’de de durulmayacağını belli etti.
Emily Ratajkowski'nin aynı anda hem etnik havayı soluyan hem de fütüristik parçaları ağırlayan sürprizlerle dolu evinin en sevdiği köşesi.
Kim Kardashian'ın, Dubai havaalanında otantik dudak piercing'iyle karşımıza çıktı. Kardashian-West'in son güzellik obsesyonu, piercing sevdasını masaya yatırdık.
18 yıldır Calvin Klein ile tanıdığımız Kevin Carrigan'ın yeni adresi belli oldu: Ralph Lauren.
BAKIM
Kalsiyumu yeterince tanıyor musunuz? Dilara Koçak, kalsiyumla ilgili doğru bilinen yanlışlar ve en çok merak soruları yazdı.
YAZI:
DİLARA KOÇAK
PARTİ
Tasarımcı İpek Kıramer, yeni yılı aralarında Vogue Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Seda Domaniç ve Moda Editörü Naz Bileydi’nin de bulunduğu özel davetliler eşliğinde, ışıltılı bir kahvaltıyla kutladı.
Kışın vazgeçilmezi yün kazaklar dev karatlı mücevherlerle buluşuyor. Bu muhteşem ikiliye ise kediler eşlik ediyor.
FOTOĞRAF:
THOMAS LAGRANGE
MODA EDİTÖRÜ:
CLAIRE DHELENS
13 Ocak 2017