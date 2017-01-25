© 2015 Doğuş Yayın GrubuTüm Hakları Saklıdır
Defile
Güzellik
Metropol
Dergide Bu Ay
GÜZELLİK
TREND
DEFİLE
SOKAK STİLİ
Şu sıralar Paris'te gerçekleşen 2017 İlkbahar/Yaz Couture Haftası'ndan sokaklara yansıyan en ilham verici sokak stilleri bir arada.
DERLEYEN:
ZEYNEP SEREN İLKAN
25 Ocak 2017
HABER
Chanel, Balmain, Lanvin ve daha birçok büyük moda evinin defile arkasında gördüğümüz makyaj duayeni Tom Pecheux, YSL Beauty'nin global güzellik direktörü oldu.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
29 Ocak 2017
BAKIM
Sağlıklı bir uyku için yatmadan önce yapılacak ritüeller, az uyumanın zaraları, iyi bir yatağın özelliklerini keşfedin.
YAZI:
SİNEM DÖNMEZ
Balmain, İlkbahar/Yaz 2017 kampanyasında her zamanki gibi güçlü bir şehvet takımıyla karşımızda.
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
28 Ocak 2017
SAÇ
21 yaşındaki süper model Gigi Hadid, Instagram hesabında paylaştığı pembe saçlarıyla haftanın güzellik gündemine oturdu. Hadid'in sürprizlerle dolu, yeni güzellik oyununu yakından keşfedin.
İlham veren yaşam alanları, dekorasyon fikirleri, ünlülerin evleri ve dahası...
METROPOL
Bu yıl 89'uncusu gerçekleşecek Akademi Ödülleri'nin adayları bugün açıklandı.
24 Ocak 2017
GÜZELLİK
20 yaşındaki Victoria's Secret modeli Taylor Hill'in gecenin karanlık ruhuna eşlik eden gizemli güzelliği, hafta sonu için güzellik ilhamınız olsun.
Buz sarayları, ateş çemberleri ve Ren geyiği yarışlarıyla dolu, sizlere kışın soğuğunu unutturacak en iyi 6 festivali sıraladık.
YAZI:
CNTRAVELLER TÜRKİYE
Vogue dünyasının en önemli kadınlarından, Alexandra Shulman 25 yıldır başında olduğu İngiliz Vogue’una veda edeceğini resmi bir açıklamayla duyurdu.
Chanel ile birlikteliğinin 35. yılında Karl Lagerfeld'in, Chanel İlkbahar/Yaz 2017 Couture şovu için yarattığı harikalar diyarını mercek altına aldık.
EDİTÖR:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Dila Koçak, 5 farklı hem pratik hem de sağlıklı kahvaltı seçeneği paylaşıyor.
2006'nın en çok ses getiren filmlerinden Şeytan Marka Giyer, Elton John imzasıyla Broadway sahnesine hazırlanıyor.
27 Ocak 2017
ÜNLÜ STİLİ
Şu aralar aşkta ve işte bir türlü yakalanamayan kusursuz dengeyi kurabilmiş olmanın keyfini süren Jennifer Lopez'in hayatındaki mutluluk ışığı stiline de yansımış.
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
Moda
Sezonun en dikkat çeken fırfırlı kristal işlemeli, pullu ve brokar kumaşlı parçaları kış güneşinde, evin en sevdiğimiz köşelerinde parlıyor.
Paris Couture Haftası'ndalar ama tasarımları couture değil, sezon İlkbahar/Yaz 2017 sezonu ama onlar Sonbahar/Kış 2017'yi tanıtıyor.
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
Taylor Swift ve Zayn soundtrack albümü için hazırladıkları 'I Don't Want to Live Forever' düetini kliplendirdi.
DEFİLE
Marchesa 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonu sundu.
Dolce & Gabbana’nın Napoli’den Sicilya’ya uzanan İtalya tutkusu, İlkbahar/Yaz 2017 kampanyasında etkisini Capri'de gösteriyor.
Maria Grazia Chiuri'nin, Dior için hazırladığı masalsı ve fantastik ilk couture koleksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler.
Orta Doğu'nın parizyeni Elie Saab, 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonu sundu.
New York’ta Viktorya Dönemine ait binadaki dairesini yenilemek isteyen Jessica Chastain, projeyi tasarımcı Jesse Carrier ve Mara Miller’e teslim etti.
YAZI:
DEREK BLASBERG
FOTOĞRAF:
DOUGLAS FRİEDMAN
18 Ocak 2017
Eşsiz mimarisi ile Metropolitan Opera Binası ve Sydney Opera Binası gibi dünyaca ünlü konser salonları arasında gösterilen Elbphilharmonie'nin tasarımında Duravit imzası bulunuyor.
Lily-Rose Depp, The Hamptons’ta muhteşem bir moda masalının içinde yaşıyor.
Guo Pei İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
26 Ocak 2017
Alexis Mabille İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Ulyana Sergeenko İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Jean Paul Gaultier İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Zuhair Murad İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Maison Margiela İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında gerçekleşti.
PARTİ
İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında gerçekleşti.
Doğal bıraktığı kol altı kılları ve her daim aktivist yönüyle dikkat çeken Hollywood'un yükselen stil yıldızı ve kural bozan güzeli Lola Kirke'ü keşfedin.
DERLEYEN:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
H&M'in, şimdi gör ve hemen al diyerek Paris Moda Haftası'nda tanıtıp satışa sunmaya hazırlandığı H&M Studio İlkbahar/Yaz 2017 koleksiyonuna ön bakış.
PARTİ
Ellie Bamber'den Caroline de Maigret'e Chanel İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesinin ön sırasını dolduran renkli simalar bir arada.
DEFİLE
Viktor & Rolf İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında gerçekleşti.
Nicole Kidman'dan Anne Hathaway'e Armani Privé İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesinin ön sırasını dolduran renkli simalar bir arada.
Valentino İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında gerçekleşti.
Elie Saab İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında gerçekleşti.
GÜZELLİK
Fransız parfüm evi Guerlain'in, kadın hareketini anlamlandıran yeni parfümünün yüzü, 41 yaşındaki aktris/yönetmen Angeline Jolie seçildi.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
MODA
Dilan Bozdağ'ın kurduğu İstanbul merkezli çanta markası Rara Atelier, ilhamını sade çizgilerden alıyor.
EDİTÖR:
BUĞU MELİS ÇAĞLAYAN
TREND
Bugün Kate Moss’u referans olarak gösterdiğimiz bohemlik, aslında 70’lerin özgür ruhunu ikonik stiliyle bütünleştiren Jane Birkin ile başladı.
Vetements 2017-18 Sonbahar/Kış koleksiyonu, Paris Couture Moda Haftası kapsamında sunuldu.
Armani Privé İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
Dior balosunda Kendall Jenner ve Bella Hadid, transparan seçimleriyle seksapalite dozu yüksek tezat bir stil ve güzellik tavrı sergiledi.
Karşımızda herkese konuşmaya çalışan umut dolu bir sezon var.
YAZI:
CAN REMZİ ERGEN
ÜNLÜ STİLİ
Paris sokaklarında maskülen rüzgarlar estiren Victoria Beckham, kendi stilinden asla şaşmıyor.
Chanel İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris'te gerçekleşti.
Oscar de la Renta, 2017-18 Sonbahar/Kış sezonu için hazırladığı gelinlik koleksiyonunu sundu.
Olivia Palermo'dan Ulyana Sergeenko'ya Giambattista Valli İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesinin ön sırasını dolduran renkli simalar bir arada.
Giambattista Valli İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
BAKIM
Cilt bakımının zorlaştığı kış günlerinde, kusursuz bir cildin formülü olan 7 bakım ürününü keşfedin.
Christian Dior İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu. Gelecek sezona yön veren tasarımcılar, koleksiyonlar, podyum arkası detayları ve daha fazlası için takipte kalın.
Francesco Scognamiglio İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.