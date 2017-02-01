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Dergide Bu Ay
MODA
Defile
Güzellik
MODA
TREND
METROPOL
TREND
Derin yırtmaçlar, katlı modeller, renkli gelinlikler! 2017'nin öne çıkan gelinlik trendlerini bir kenara yazın. Bakarsınız lazım olur.
DERLEYEN:
ZEYNEP SEREN İLKAN
01 Şubat 2017
MAKYAJ
2017 İlkbahar/Yaz sezonunun güzellik tezatlarıyla dolu, orijinal ve dinamik saç trendlerinin ardından bir o kadar maksimalist ve küstah makyaj trendlerini keşfedin.
EDİTÖR:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
ÜNLÜ STİLİ
Stil sahibi olmanın ana maddeleri, karakterli bir duruş ve rafine bir zevkin incelikleri için Gigi Hadid'i takip edin.
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
HABER
Lady Gaga, Tiffany & Co.'nun yeni kampanyasında modern Audrey Hepburn olarak karşımızda.
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
METROPOL
Yemek ve modayı mutfağında buluşturan eski model yeni şef Charlotte Collard, her güne ilham veren bir tarifiyle Bugün Ne Yedim'de.
Vogue Türkiye, görkemli yeni sezonu çok renkli ve gerçeküstü hikayelerle açıyor.
PARTİ
Screen Actors Guild Awards dün gece The Shrine Auditorium'da gerçekleşen bir törenle 23. kez sahiplerini buldu.
30 Ocak 2017
İkonik parçalar yaratma gücünün sınırlarını her sezon biraz daha zorlayan Alessandro Michele, bu sefer de basit bir tişörtü yıldızlaştırmakta kararlı.
EDİTÖR:
İNAN KIRDEMİR
31 Ocak 2017
GÜZELLİK
Instagram moodboard'umuzda bu hafta karşımıza, zamansız güzelliğiyle hatırlanan, gerçek bir Hollywood ikonu Brigitte Bardot çıkıyor.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
DEFİLE
Viktor & Rolf 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonunu sundu.
BAKIM
Sağlıklı bir uyku için yatmadan önce yapılacak ritüeller, az uyumanın zaraları, iyi bir yatağın özelliklerini keşfedin.
YAZI:
SİNEM DÖNMEZ
29 Ocak 2017
Vera Wang 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonunu sundu.
Gigi ve Bella Hadid, Donald Trump'ın göçmen kararına tepki vermek için New York'ta düzenlenen protestoda ön saftaydı.
Carolina Herrera 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonunu sundu.
Moda
Aslı Enver, kendini iyi ifade ediyor. Hangi dilde, hangi şekilde olursa olsun.
Buz sarayları, ateş çemberleri ve Ren geyiği yarışlarıyla dolu, sizlere kışın soğuğunu unutturacak en iyi 9 festivali sıraladık.
YAZI:
CNTRAVELLER TÜRKİYE
28 Ocak 2017
Dünyaca ünlü gelinlik tasarımcısı Galia Lahav ile koleksiyon yaratma sürecinden ve gelinlik trendlerinden konuştuk.
RÖPORTAJ:
BUKET GÜLER
VOGUE ORIGINAL
Moda dünyasının yükselen yüzlerinden Ruth Bell, pespembe bir stüdyoda Vogue Türkiye için dans maharetlerini sergiliyor.
Emily Blunt'ın ton-sur-ton güzelliğinden, Sophie Turner'ın seksapalite dozu yüksek siluetine, dün gece gerçekleşen SAG Awards'ın güzellik sırları.
DERLEYEN:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Bu yıl 89'uncusu gerçekleşecek Akademi Ödülleri'nin adayları bugün açıklandı.
24 Ocak 2017
Chanel ile birlikteliğinin 35. yılında Karl Lagerfeld'in, Chanel İlkbahar/Yaz 2017 Couture şovu için yarattığı harikalar diyarını mercek altına aldık.
25 Ocak 2017
SOKAK STİLİ
Şu sıralar Paris'te gerçekleşen 2017 İlkbahar/Yaz Couture Haftası'ndan sokaklara yansıyan en ilham verici sokak stilleri bir arada.
DERLEYEN:
ZEYNEP SEREN İLKAN
Paris Couture Haftası'ndalar ama tasarımları couture değil, sezon İlkbahar/Yaz 2017 sezonu ama onlar Sonbahar/Kış 2017'yi tanıtıyor.
Trend
Yeni sezonda tasarımcıların odak noktasında duran farklı desen ve uzunluktaki elbiseler, içlerine giyilen boğazlı ve uzun kollu üstlerle modern bir görünüme kavuşuyor.
Maria Grazia Chiuri'nin, Dior için hazırladığı masalsı ve fantastik ilk couture koleksiyonu hakkında bilmeniz gerekenler.
Orta Doğu'nın parizyeni Elie Saab, 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonu sundu.
New York’ta Viktorya Dönemine ait binadaki dairesini yenilemek isteyen Jessica Chastain, projeyi tasarımcı Jesse Carrier ve Mara Miller’e teslim etti.
YAZI:
DEREK BLASBERG
FOTOĞRAF:
DOUGLAS FRİEDMAN
18 Ocak 2017
Dün gece gerçekleşen SAG Awards, bu yıl Donald Trump karşıtı siyasal söylemlerle her zamankinden daha farklıydı.
Yemek ve modayı mutfağında buluşturan eski model yeni şef Charlotte Collard, her güne ilham veren bir tarifiyle, Şubat’ın ilk haftası Bugün Ne Yedim’e konuk oluyor.
Kylie Cosmetics'in başında olan Jenner ailesinin en genç üyesi Kylie Jenner'e, imaj hırsızlığı nedeniyle makyaj artisti Vlada Haggerty tarafından dava mı açıldı?
Bir hafta içinde iki zıt güzellik karakterine de girmeyi başaran Emily Ratajkowski’nin sürprizlerle dolu geçen haftasını yakın takibe aldık.
Gerçeküstü siluetlerin kendine sağlam bir yer edindiği yeni sezonda, hayatı yeniden anlamdırabilmek için realizme sırtını dönen Bauhaus performans sanatını hatırlıyoruz.
FOTOĞRAF:
MİGUEL REVERİEGO
MODA EDİTÖRÜ:
KONCA AYKAN
Seyahat ederken hem konforlu, hem stil sahibi görünmek istiyorsanız Amal ve George Clooney'yi yakın takibe alın.
HABER
Anthony Vaccarello'nun yarattığı yeni Saint Laurent erkeğiyle tanışmaya hazır mısınız? Bu randevuya geç kalmayın!
YAZI:
İNAN KIRDEMİR
METROPOL
Şimdi tasarımı yeniden yorumlama zamanı!
MODA
William Van Meter, Lily-Rose ile Chanel’in içinde büyümesini, Instagram’ı nasıl kullandığını ve ailesine karşı gelmek için neden hiçbir nedeni olmadığını konuştu.
YAZI:
WİLLİAM VAN METER
FOTOĞRAF:
BRUCE WEBER
MODA EDİTÖRÜ:
JOE MCKENNA
GÜZELLİK
23/01 - 30/01 haftasının en çok dikkat çeken güzellik Instagramları bir arada.
TOY İSTANBUL, her akşam farklı bir oyunla izleyicileri buluşturmaya devam ediyor.
Chanel, Balmain, Lanvin ve daha birçok büyük moda evinin defile arkasında gördüğümüz makyaj duayeni Tom Pecheux, YSL Beauty'nin global güzellik direktörü oldu.
YAZI:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Balmain, İlkbahar/Yaz 2017 kampanyasında her zamanki gibi güçlü bir şehvet takımıyla karşımızda.
SAÇ
21 yaşındaki süper model Gigi Hadid, Instagram hesabında paylaştığı pembe saçlarıyla haftanın güzellik gündemine oturdu. Hadid'in sürprizlerle dolu, yeni güzellik oyununu yakından keşfedin.
20 yaşındaki Victoria's Secret modeli Taylor Hill'in gecenin karanlık ruhuna eşlik eden gizemli güzelliği, hafta sonu için güzellik ilhamınız olsun.
BAKIM
Dila Koçak, 5 farklı hem pratik hem de sağlıklı kahvaltı seçeneği paylaşıyor.
2006'nın en çok ses getiren filmlerinden Şeytan Marka Giyer, Elton John imzasıyla Broadway sahnesine hazırlanıyor.
27 Ocak 2017
ÜNLÜ STİLİ
Şu aralar aşkta ve işte bir türlü yakalanamayan kusursuz dengeyi kurabilmiş olmanın keyfini süren Jennifer Lopez'in hayatındaki mutluluk ışığı stiline de yansımış.
DERLEYEN:
İNAN KIRDEMİR
DEFİLE
2017 İlkbahar/Yaz Paris Couture Haftası'ndan Instagram'a yansıyan en renkli ve çarpıcı kareler bir arada.
Taylor Swift ve Zayn soundtrack albümü için hazırladıkları 'I Don't Want to Live Forever' düetini kliplendirdi.
TREND
Yeni nesil alternatifler ve en güncel trendlerle hava kararınca da hemcinslerinize fark atın.
EDİTÖR:
ZEYNEP SEREN İLKAN
Marchesa 2017-18 Sonbahar/Kış için hazırladığı gelinlik koleksiyonu sundu.
Dior'un peri kızlarını kıskandıran masalsı güzelliğinden, Chanel şovundaki fütüristik, güçlü kadın siluetine, İlkbahar/Yaz 2017 Couture sezonunun güzellik raporu.
EDİTÖR:
E. ŞEVVAL YÜRÜTEN
Dolce & Gabbana’nın Napoli’den Sicilya’ya uzanan İtalya tutkusu, İlkbahar/Yaz 2017 kampanyasında etkisini Capri'de gösteriyor.
Eşsiz mimarisi ile Metropolitan Opera Binası ve Sydney Opera Binası gibi dünyaca ünlü konser salonları arasında gösterilen Elbphilharmonie'nin tasarımında Duravit imzası bulunuyor.
Guo Pei İlkbahar/Yaz Couture 2017 defilesi Paris Couture Haftası kapsamında sunuldu.
26 Ocak 2017